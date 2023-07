(Di giovedì 13 luglio 2023) Il vertice Nato appena concluso aha quattro aspetti importanti sia dal punto di vista di tutta l’Alleanza sia dell’Italia. L’allargamento dell’Alleanza a 32 membri con l’ingresso della Svezia, la decisione di continuare a sostenere l’Ucraina senza indugi e unitariamente, prospettandole un futuro come membro Nato, i possibili sviluppi delle relazioni con la Cina Popolare e la situazione nel Mediterraneo. L’ingresso della Svezia Prima di tutto l’ingresso “dichiarato” della Svezia nell’Alleanza. Pare che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan abbia “ceduto” alla logica, rimuovendo il suo veto, ma non è chiarissimo cosa otterrà in cambio. Per ora ci si deve rallegrare di quanto deciso, salvo ripensamenti del Sultano (una mancata approvazione del Parlamento turco della ratifica dell’adesione di Stoccolma). Il quasi-percorso dell’Ucraina Il presidente ...

Joe Biden preferisce scherzarci su nella conferenza stampa con Zelensky al vertice di. C'è ... Così oggi anche Zelensky ringrazia per l'aiuto e sceglie di vedere ilmezzo pieno. Il ...With regard to the allegations circulating on the internet about, we can rule out the ... Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023 Una volta arrivata, Shelby avrebbe bevuto "un piccolo...Joe Biden preferisce scherzarci su nella conferenza stampa con Zelensky al vertice di. C'è ... Così oggi anche Zelensky ringrazia per l'aiuto e sceglie di vedere ilmezzo pieno. Il ...

A Vilnius bicchiere mezzo pieno per Kiev e monito a Pechino Nicola Porro

Così oggi anche Zelensky ringrazia per l'aiuto e sceglie di vedere il bicchiere mezzo pieno. Il nuovo consiglio Nato-Ucraina non è solo uno strumento di partecipazione - commenta - ma è anche uno ...