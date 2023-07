A te regalo ciò che resta della mia gioventù | clamoroso | chi porta Fabio Fazio a Discovery

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) “Caroa te‘quel chemia'”. Così Ornella Vanoni ha annunciato che farà parte del castnuova stagione di Che tempo che fa, che debutterà su Nove domenica 15 ottobre a partire alle 19.30. Il format sarà lo stesso di sempre: non cambia nulla, come sottolineato anche da. “Abbiamo deciso che sarà uguale. Siamo sempre noi, così il pubblico non sarà disorientato”, ha chiarito. Alla presentazione dei palinsesti di Warner Brosc'era anche Luciana Littizzetto, che ovviamente ha seguitoin questa nuova avvenuta: “Sarà Che tempo che fa su Nove, che è tre alla seconda”, ha ironizzato. La trasmissione è giunta alla ventunesima edizione e durerà quattro ore ...