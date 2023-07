A Roma crollano tre alberi in pieno centro e Gualtieri si ricorda della manutenzione

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dovevano cadere treprima che la giunta capitolina decidesse di far partire le indagini per verificare lo stato di salute deglidell’area di piazza Venezia e dei Fori Imperiali. Nella mattinata il cedimento di un pino (alto 25 metri e di circa 80 anni) ha comportato il crollo anche di due cipressi in piazza San Marco, proprio nelCapitale. Il crollo, legato al cedimento delle radici, non ha causato ferimenti né danni. Il sindaco, Roberto, è quindi andato a piazza San Marco per un sopralluogo insieme all’assessora all’Agricoltura, Sabrina Alfonsi. Il Dipartimento tutela ambiente segnala la presenza di un fungo cariogeno nella parte centrale del fusto e assicura che il pino era stato sottoposto a controlli e prove di trazione nel 2020: l’esame ...

Paura a Piazza Venezia, nel centro storico di Roma. Tre alberi, di cui due pini, sono caduti a piazza di San Marco di fronte all'Altare della Patria…