“A Palazzo” entra nel vivo con l’inizio degli appuntamenti musicali

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon solo apertura straordinaria serale deldella Cultura e dell’ex Orto Botanico, arredato di botti e sedute su cui poter degustare i vini di 28 cantine irpine e prodotti tipici dell’enogastronomia locale: . Si inizia domani, 14 luglio, con il dj set di Francesco Leone che dalle 20.30 farà da colonna sonora all’iniziativa organizzata da Fondazione “Sistema Irpinia”, supportata dalla Provincia di Avellino ed in collaborazione con il Museo Irpino, la Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone” ed il Consorzio Tutela Vini d’Irpinia. L’evento, in programma nella struttura di Corso Europa ogni giorno fino al 23 luglio, ha già fatto registrare un buon riscontro di visite. Tutto ruota intorno alla cultura del cibo grazie agliorganizzati dalla Biblioteca Provinciale dedicati anche ai più piccoli: laboratori, ...

Una "strategia museale fondata sulla costruzione di una ricerca dedicata ai linguaggi dell'arte contemporanea per definire una più ampia prospettiva del Museo nazionale di Matera, uno spazio dinamico ...