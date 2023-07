5 prodotti da applicare assolutamente sulle cicatrici prima di esporti al sole

Leggi su diredonna

(Di giovedì 13 luglio 2023) Lesono il risultato naturale del processo di guarigione della pelle dopo un trauma o un intervento chirurgico. Possono variare in dimensioni, forme e colori, e spesso rappresentano un motivo di preoccupazione estetica per molte persone. Quando ci si espone al, è fondamentale proteggere leper evitare danni permanenti o l’aggravamento dell’aspetto delle stesse. Cosa sono le? Dal punto di vista epidermico, lesono il risultato del processo di riparazione e rigenerazione della pelle dopo un trauma o un intervento chirurgico. Quando la pelle viene danneggiata, il corpo avvia una serie di reazioni per riempire il vuoto e riparare il tessuto danneggiato. Durante questa fase di guarigione, le cellule specializzate chiamate fibroblasti producono una proteina ...