47 metri | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 13 luglio 2023) 47non èa una, anche se non sono pochi i casi di squali che hanno attaccato violentemente degli umani. Proprio per questo motivo sono tanti gli spettatori che hanno pensato ilpotesse esserea fatti realmente accaduti. Le protagoniste delsono le sorelle Kate e Lisa che decidono di partire per una vacanza avventurosa in Messico. Durante la permanenza nel paese centroamericano le due ragazze decidono di immergersi, con una gabbia, in acque abitate da feroci squali bianchi. Mentre le due sorelle stanno scendendo in acqua però accade qualcosa di impensabile, la struttura che le trasportava si rompe e la gabbia scivola inesorabilmente sui fondali, proprio a 47. Da lì inizia un’avventura tragica fatta di ...