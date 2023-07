13 luglio | semifinale dei Mondiali ’94 | Italia-Bulgaria VIDEO

Italia-Spagna oggi in tv, semifinale Europei Under 19: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni OA Sport

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, giovedì 13 luglio: in programma il tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, il calcio con Italia-Spagna degli Europe ...Svitolina-Vondrousova è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.