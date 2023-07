13 luglio | il Santo del giorno | Sant’Enrico | imperatore

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 luglio 2023) Oggi, 13, la Chiesa cattolica festeggia. Il Martirologio Romano dice di lui:, chedei Romani, si adoperò insieme alla moglie santa Cunegonda per rinnovare la vita della Chiesa e propagare la fede di Cristo in tutta l’Europa; mosso da zelo missionario, istituì molte sedi episcopali e fondò monasteri. A Grona vicino a Göttingen in Germania lasciò in questola vita. Ultimo esponente della dinastia degli Ottoni, nel 995, divenne duca di Baviera con il nome di Enrico IV di Baviera. Fu anche duca di Carinzia come Enrico III. Anche sua moglie, Cunegonda, rientra nel novero dei santi della Chiesa cattolica. Enrico nacque il 6 maggio del 973, figlio di Enrico II, duca di Baviera e di Gisella di Borgogna. Tramite suo padre, era nipote ...