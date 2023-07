12 Luglio 2023 – Indagini su Hunter Biden | Camera ascolterà testimoni sull’ipotesi di ostacolo alle indagini da parte del Dipartimento di Giustizia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il comitato per il monitoraggio delladei rappresentantiin audizione laanza di due informatori dell’Agenzia delle entrate (Irs), secondo i quali ildellaavrebbe ostacolato di proposito lenei confronti di, figlio del presidente degli Stati Uniti. L’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha negato qualsiasi coinvolgimento nel presunto piano sovversivo ordito per annullare le elezioni dello scorso ottobre 2022 e impedire l’insediamento del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. L’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, ha incontrato quest’oggi i ministri dell’Agricoltura e della Salute, nonchè e il presidente della Confederazione degli imprenditori ...

Le bombe a grappolo promesse da Joe Biden a Kiev sono arrivate in Ucraina, secondo il generale Oleksandr Tarnavskyi. L'esercito ucraino riceverà anche 1,5 miliardi di euro in aiuti militari dopo il ...13La guerra delle materie prime: Pechino pronta a reagire alla guerra commerciale lanciata dall'Occidente. Un rischio anche per le terre rare. Puntata di "Overshoot" di giovedì 13, condotta da Enrico Salvatori che in questa puntata ha ospitato Giovanni Brussato (ingegnere minerario, membro degli Amici della Terra). Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Chimica, ...

L’Italia batte la Polonia 72-60 e nel weekend proseguirà il proprio percorso all’Europeo giocando per la classificazione dal 9° al 12° posto affrontando l’Islanda (sabato 15 luglio, ore 17.30 italiane ...Napoli, previsioni meteo per il 14/07/2023. Giornata prevalentemente serena e afosa, temperatura minima 22°C, massima 34°C ...