Zuppa di Porro 12 luglio 2023

(Di mercoledì 12 luglio 2023)di. Ecco perchè la Nato non vuole da subito Zelesky, che si arrabbia. Il Nyt celebra la Nato e sfotte Zelensky. Il titolo favoloso della Stampa, giornale serio, che si prende sul serio, dove scrivono quelli seri come la Ghiseleri: Scandali e inchieste affondano Fdi. Ovviamente lo stesso sondaggio non dice questo. Ci siamo abituati. Merlo sul Foglio ci racconta le priorità del pd: Facci. sempre la stampa guarda il tik tok della preseunta vittima di Larussa e dice quanta fragilità, no prendete i suoi video su sesso droga e musica sul serio. Invece quelli del giovane larussa vengono presi come segno di sua colpevolezza. Lollo contro i magistrati sul Foglio. Travaglio senza vergogna ancora conto Fontana. Grade Belpi smonta i giochi sporchi sui morti di Caldo. Il Pantheon in una settimana ha reso 200k perchè hanno messo biglietto: dovrebbero ...

'Facciamo ladicon la Zanzara dentro', hanno detto entrambi tra una battuta e l'altra. "Str***! Sei morta, prenditela in quel posto": Nicola, raptus durante la diretta - VideoCe n'è per tutti sul palco del teatro Petruzzelli di Bari, dove Nicolaha ospitato Giuseppe Cruciani per una versione straordinaria della 'di', la rassegna stampa che il vicedirettore de Il Giornale offre puntualmente sui suoi social.

Il Giornale su Meloni, La Stampa su Schlein, La Zuppa di Porro, i nuovi piani di Stellantis, la rassegna del Garante e non solo. Pillole di rassegna stampa a cura di Michele Arnese