“Zona Bianca” | le anticipazioni della puntata di oggi 12 luglio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) : carovita e dei rincari estivi tra i temi principali, mercoledì 12, nel nuovo appuntamento con “” condotto da Giuseppe Brindisi, in prima serata su Retequattro, gli ultimi sviluppi dei casi giudiziari che accendono lo scontro tra governo e magistratura con testimonianze e nuovi documenti. Nel corsoserata si affronterà il problema del carovita e dei rincari estivi che continuano a mettere in difficoltà le famiglie italiane. Leggi anche: Leonardo La Russa, la ragazza ha confermato le accuse di violenza Inoltre, una pagina sulla difficoltà di molti imprenditori nel trovare i lavoratori stagionali per le proprie attività. E ancora, un’inchiesta sul mondo dei tassisti al centro del dibattito pubblico dopo le ipotesi circolate sullo sblocco delle licenze L'articolo proviene ...

... in visita in Europa, ha chiesto di incontrarli: secondo la Casa, i residenti di via Asiago ... Restando a Roma, ma spostandosi più a sud - est, inPorta Furba, si segnala invece 'Free Park', ...Domani, mercoledì 12 luglio , nel nuovo appuntamento con "" condotto da Giuseppe Brindisi , in prima serata su Retequattro , gli ultimi sviluppi dei casi giudiziari che accendono lo scontro tra governo e magistratura con testimonianze e ...Ladi Genova dove è avvenuto l'incidente mortale Secondo quanto riportato da 'Genova Today', nonostante il rapido intervento di un'automedica e di un'ambulanza della Crocesul luogo dell'...

Zona Bianca, scontro durissimo Malpezzi-Bignami: "Ma se 3 minuti fa..." Liberoquotidiano.it

Oggi, mercoledì 12 luglio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi, in prima serata su Retequattro, gli ultimi sviluppi dei casi giudiziari che accendono lo scontro tra ...Domani, mercoledì 12 luglio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi, in prima serata su Retequattro, gli ultimi sviluppi dei casi giudiziari che accendono lo scontro tr ...