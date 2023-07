Zielinski voleva davvero il Napoli | il retroscena | “Una telefonata ha cambiato tutto”

C'è un giocatore che piace in modo particolare a Sarri: si tratta di, che ha allenato ai ... Non era un problema di soldi con noi,cambiare aria'. FOTOGALLERY Foto Sito Sampdoria.it %s ...Non era un problema di soldi con noi,cambiare aria. L'offerta non è concretamente arrivata, quando sarà firmato il contratto e sarà fatto il pagamento sarà fatta". 2 - PIOTRE il ...lasciare un bel ricordo probabilmente.e Osimhen Osimhen ha dimostrato che è stato un punto fermo in tutte le partite perché spacca le partite col suo atteggiamento. È importante ...

Napoli, Zielinski vuole un confronto con Aurelio De Laurentiis prima ... DailyNews 24

Il centrocampista polacco chiesto da Sarri potrebbe finire in Arabia Saudita che gli garantirebbe un ricchissimo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...