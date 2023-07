Zielinski | futuro in Arabia Saudita? C’è l’offerta

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dall’dopo Milinkovic Savic starebbero guardando in casa Napoli anche per PiotrDall’dopo Milinkovic Savic starebbero guardando in casa Napoli anche per Piotr. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il polacco deve decidere se accettareda 10 milioni dell’Al Ahli restare in Italia e capire se Lazio può davvero essere un’alternativa concreta.