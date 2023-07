(Di mercoledì 12 luglio 2023) Migliora l'umore del presidente ucraino, deluso per il mancato ingresso nella Nato, dopo che i 7 Grandi promettono duratura alleanza. Ora Kiev spera in armi sempre più potenti, compresi gli F16. Irritazione a Mosca: "Pericoloso"

La rappresaglia degli occupati continua e anche se la fine della guerra in Ucraina appare ancora lontana, il presidentesicon due successi militari: oggi Kiev ha sfondato le difese russe su diversi fronti nei pressi della città di Kherson, a nord ovest della Crimea, come ha reso noto Oleksiy ...

Zelensky si consola con lo scudo del G7 (di A. Mauro) L'HuffPost

