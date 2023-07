Zelensky | il vertice di Vilnius un successo per l' Ucraina

(Di mercoledì 12 luglio 2023) "Ilè unper l'. Il risultato di oggi è una garanzia per l'che va verso l'adesione alla Nato ed è una garanzia per la nostra sicurezza". Lo ha detto il ...

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nella conferenza stampacongiunta con il presidente ucraino, Volodymyraldell'Alleanza a Vilnius. Ucraina che "non è ...Ma daldi Vilnius arriva dal fronte dei Paesi occidentali (più il Giappone) un inedito ... E che hanno convinto il presidente ucraino Volodymrad ingoiare il boccone per Kiev amaro del ...AGI/Vista - Ecco l'applauso per il Presidente ucrainoalla riunione delNato a Vilnius, in Lituania. / Nato

Vertice Nato, Zelensky parla alla folla in piazza a Vilnius: 'Con l'Ucraina, la Nato si rafforzerà' Repubblica TV

congiunta con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky al vertice dell'Alleanza a Vilnius. Ucraina che "non è mai stata così vicina alla Nato", ha sottolineato. "Dobbiamo garantire che quando questa ..."Il vertice Vilnius è un successo per l'Ucraina. Il risultato di oggi è una garanzia per l'Ucraina che va verso l'adesione alla Nato ed è una garanzia per la nostra sicurezza". (ANSA) ...