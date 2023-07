Zelensky esce sconfitto dal vertice Nato | ma non torna a casa a mani vuote

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ildi Vilnius non è andato come Volodymyraveva sperato. Nonostante l'Ucraina abbia ottenuto diversi risultati, le è stato negato quello a cui teneva di più: la concessione di un percorso chiaro e preciso per l'ingresso nell'Alleanza atlantica. Se da una parte è stata...

... l'Alleanza nepiù forte perché l'adesione della Svezia, dopo quella della Finlandia, è ormai ... Ma il presidente ucraino Volodymyrtrova "inaudito e assurdo" che da Vilnius non esca "una ...... procede, per ammissione dello stesso, più lentamente del previsto . Di sicuro la ... Putinda questa vicenda indebolito , non solo a livello di immagine. Il complottismo di Mosca DC: I ...... così come gli "accordi di pace" condi cui la Turchia si è fatta da garante, che hanno ... A possiile conferma, nelle ultime oreda Ankara questa notizia Il presidente turco Tayyip ...

Nato: Vertice a Vilnius, ma Zelensky non riceve l'invito di adesione The Watcher Post

Anche se non c’è un piano per l’adesione all’Alleanza, il summit della Nato ha comunque portato risultati concreti per Kyiv. Dalle ...A Vilnius, Zelensky si sarebbe probabilmente atteso un consenso unanime per quanto riguarda l’ingresso di Kiev all’interno della Nato ...