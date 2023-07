Zeekr 001 - L' outsider elettrica punta al premium

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Lo sferragliare del cantiere appena fuori l'albergo, più che un rumore di fondo, è un messaggio: "Lavori in corso" Operai si danno da fare per issare una nuova torre nell'area che, sempre di più, sta diventando base strategica del gruppo Geely in Europa: un intero complesso, nel cuore di Göteborg, sulle rive del Göta älv, dove hanno sede un centro stile di respiro globale e un reparto ricerca e sviluppo principalmente focalizzato sul mercato europeo. Il nascente edificio sarà occupato dalla Volvo ma, nel frattempo, il nucleo svedese è presidiato principalmente da due marchi cinesi del colosso asiatico: Lynk & Co, noto per aver lanciato la Suv in abbonamento mensile, e, che ha appena avviato le vendite in Olanda e Svezia di due modelli, la sport utility X (cugina della Volvo EX30) e la 001. Abbiamo guidato in anteprima quest'ultima, anche se in Italia - se mai ...

I dubbi sul futuro della Zeekr nel Belpaese sorgono anche perché, a differenza della X - una Suv sotto i 4,5 metri di lunghezza, dunque perfettamente centrata per il nostro mercato - la 001 è un ...

Zeekr 001, la cugina lussuosa di Volvo Motor1 Italia

L'ammiraglia elettrica del marchio cinese di Geely, nata per metà in Svezia, è comoda e ben rifinita. Migliorabile la rigenerazione.