Zeekr 001 - L' outsider elettrica punta al premium

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Lo sferragliare del cantiere appena fuori l'albergo, più che un rumore di fondo, è un messaggio: "Lavori in corso" Operai si danno da fare per issare una nuova torre nell'area che, sempre di più, sta diventando base strategica del gruppo Geely in Europa: un intero complesso, nel cuore di Göteborg, sulle rive del Göta älv, dove hanno sede un centro stile di respiro globale e un reparto ricerca e sviluppo principalmente focalizzato sul mercato europeo. Il nascente edificio sarà occupato dalla Volvo ma, nel frattempo, il nucleo svedese è presidiato principalmente da due marchi cinesi del colosso asiatico: Lynk & Co, noto per aver lanciato la Suv in abbonamento mensile, e, che ha appena avviato le vendite in Olanda e Svezia di due modelli, la sport utility X (cugina della Volvo EX30) e la 001. Abbiamo guidato in anteprima quest'ultima, anche se in Italia - se mai ...

500e by Castagna - Arriva in Europa la- Tesla caput mundi, con Model Y e Model 3 - La Spring vince nelle vendite in Francia / Settimana in 4 flash. 500e by Castagna, la versione da spiaggia del Cinquino Dopo la versione ...Nello specifico è partita la produzione dei primi lotti dellache a metà agosto saranno spediti in Europa. Come sappiamo, la casa automobilistica ha avvito la commercializzazione di alcune ...Per le elettriche Galaxy sfutterà SEA, la piattaforma usata da Lotus Eletre, Smart #1 e. L'elenco prosegue con il brand inglese Levc, che si occupa di taxi a zero emissioni. Geely New ...

Zeekr 001, la cugina lussuosa di Volvo Motor1 Italia

Nuovo passo avanti di Zeekr nel suo progetto di espansione sul mercato europeo. La casa automobilistica cinese del Gruppo Geely ha, infatti, iniziato la produzione delle vetture destinate al mercato ...Binnenkort is ook Zeekr op de Nederlandse en Zweedse wegen te zien. | Credit: ZEEKR Zeekr is een van de vele automerken uit Azië die de Europese markt betreedt. De fabrikant, die valt onder moederbedr ...