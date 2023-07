Zeekr 001 | ammiraglia elettrica cinese | completa | potente e non costa troppo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La nuova berlinapremium arriva in Europa, ecco come va e come è fatta (e quanto

è un'auto che darà più di un grattacapo ai produttori tradizionali che si stanno convertendo al mondo EV, ma che è anche in grado di sfidare giganti dell'elettrico come Tesla perché riesce ...I dubbi sul futuro dellanel Belpaese sorgono anche perché, a differenza della X - una Suv sotto i 4,5 metri di lunghezza, dunque perfettamente centrata per il nostro mercato - laè un ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate Articolo SUVsbarca in Europa. Al via gli ordini dei modellie X 76 28 Giugno 2023

Zeekr 001, la cugina lussuosa di Volvo Motor1 Italia

Abbiamo provato la nuova berlina elettrica cinese premium che arriva in Europa: ecco come va e come è fatta (e quanto costa) ...L'ammiraglia elettrica del marchio cinese di Geely, nata per metà in Svezia, è comoda e ben rifinita. Migliorabile la rigenerazione.