Stando ai rumors, neanche Wandae la sorellaerano state particolarmente entusiaste dell'arrivo di Alicia in famiglia, al punto che la loro assenza alle nozze celebrate nel giorno di San ...Una cerimonia intima e destinata a pochissimi invitati che è stato un passo importantissimo per Andrés. Dopo il divorzio dalla madre di Wanda e, la prima moglie Nora Colosimo, non erano ......confermato dallo stesso rapper e dalla showgirl qualche giorno prima del compleanno di Wanda. ... la sua famiglia, in particolare la mamma Nora Colosimo e la sorella, non vedrebbero di buon ...

Zaira Nara infiamma la serata: gambe spettacolari Calciomercatonews.com

L’ultimo di questi è una carrellata di scatti in barca, dove Zaira mette in mostra tutte le sue stupende curve da sogno. E per ultimo, ma non meno importante, uno sguardo penetrante che lascerebbe di ...La sensualità è una dote familiare, Zaira Nara come la sorella Wanda. L’ultimo di questi è una carrellata di scatti a bordo piscina in cui Zaira indossa un vestito rosa attillato, e si candida di diri ...