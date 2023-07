Xiaomi Mix Fold 3 | arrivano conferme sulla potenza di ricarica

(Di mercoledì 12 luglio 2023) LoMix3 dovrebbe essere presentato ad agosto, come attestano le varie certificazioni che sta via via ricevendo. L’ultima in ordine di tempo è stata la 3C, ad opera del noto ente cinese che ha evaso le pratiche relativa ad un dispositivocon numero modello “2308CPXD0C“, che si pensa essere proprio loMix3. Il device dovrebbe presentare potenze diin ingresso di 67W, un’informazione che era già trapelate giorni fa in merito al pieghevole di prossima generazione e che adesso ne rappresenta un’ulteriore conferma (la velocità diviene considerata da molti una comodità cui non si può rinunciare, soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione per le operazioni didel proprio ...

... come per esempio il sopra citato Huawei Mate X3, Oppo Find N2 eFold 2 in Cina. Samsung, in contrasto alla concorrenza, ha dalla sua un'ottimo software , cosa che non si poteva dire in ...Ci sono grosse aspettative nei confronti diFold 3 , il primo smartphone a essere realizzato nel nuovo stabilimento dia Yizhuang. Secondo le dichiarazioni di settimana scorsa di Lu Weibing, presidente di, a Yizhuang si ...Fold 3 è stato recentemente individuato con la certificazione 3C, evidenziando il supporto per la ricarica rapida a 67W. Il gigante cineseha confermato il lancio del successore ...

Lo Xiaomi Mix Fold 3 dovrebbe essere presentato ad agosto, come attestano le varie certificazioni che sta via via ricevendo. L'ultima in ordine di tempo è stata la 3C, ad opera del noto ente cinese ch ...