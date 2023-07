WWE | Il Judgment Day fa bene agli ascolti di NXT | buoni numeri per lo show

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La scorsa notte è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di NXT che fra le molte cose offerte ha avuto anche la presenza delDay al completo, che oltre ad un promo e ad un’interazione nel backstage, ha anche lottato nel main event della puntata vincendolo.per NXT Infatti per quanto riguarda i dati sugliloha fatto registrare un totale di circa 671.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.20. Lopuò ritenersi decisamente soddisfatto di questie soprattutto il dato nel rating è il secondo più alto di tutto l’anno. WWE NXT last night on USA Network (8-10pm):671,000 viewersP18-49 rating: 0.20Dark Side of the Ring (Adrian Adonis) on VICE (10-11pm):152,000 viewersP18-49 ...

Il componente delDay è costato la vittoria al suo compagno di stable Balor, discutendo animatamente dopo il match. Money in the Bank, Triple H: "Un enorme successo per la" Il trionfo ...WrestleMania: quando laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato Seth "Freakin" Rollins vs ... È arrivata però la sfida del leader delDay, che ha ricordato la notte di SummerSlam 2016,...Il componente delDay è costato la vittoria al suo compagno di stable Balor, discutendo animatamente dopo il match. Money in the Bank, Triple H: "Un enorme successo per la" Il trionfo ...

WWE Raw Report 10/07/2023 - Judgment Day, non ti disunire Tuttowrestling

L’ultima puntata di NXT andata in onda su USA Network martedì 11 luglio, ha fatto registrare .000 telespettatori. Il risultato è in rispetto a quello della scorsa settimana, quando lo show arancio reg ...WWE NXT viewership increased on July 11 ... This week's show kicked off with the arrival of The Judgment Day. The stable was confronted by NXT Champion Carmelo Hayes and Trick Williams. In the main ...