Wonka | il trailer ufficiale con Timothée Chalamet

...di Willygrazie a Timothée Chalamet, accompagnato nel cast da Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan - Michael Key, Sally Hawkins, Jim Carter e Matt Lucas. Da poco è stato presentato il...Ildiè una vera bella sorpresa per tutti. In molti si aspettavano un remake e invece si tratta di una sorta di biopic, di un film in cui si assiste all'ascesa dell' inventore, mago e ...E' stato pubblicato il primodi '', il film interpretato da Timothée Chalamet e ispirato al celebre romanzo di Roald Dahl 'La fabbrica di cioccolato'. La storia era già stata narrata da altre pellicole, una del 1971, ...

'Wonka' Il trailer italiano del film con Timothée Chalamet Taxidrivers.it

Charlize Theron alla presentazione di Young Adult... - Voto 10 - Cinema | Film, attori, registi, recensioni, festival. Foto, video, trailer, anteprime, interviste esclusive.Transformers: Age of Extinction: Jack Reynor e Mark Wahlberg... - Voto 10 - Cinema | Film, attori, registi, recensioni, festival. Foto, video, trailer, anteprime, interviste esclusive.