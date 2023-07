Wonka | il trailer ufficiale con Timothée Chalamet

(Di mercoledì 12 luglio 2023) È uscito il primodel nuovo progetto cinematografico di Paul King: il prequel de La fabbrica di cioccolato, in uscita il prossimo 14 dicembre negli Stati Uniti. L'articolo proviene da DireDonna.

E' stato pubblicato il primodi '', il film interpretato da Timothée Chalamet e ispirato al celebre romanzo di Roald Dahl 'La fabbrica di cioccolato'. La storia era già stata narrata da altre pellicole, una del 1971, ...Nel primodi, nelle sale il 14 dicembre, il pubblico intravede questa versione young del cioccolatiere, incarnata con una verve trascinante da Timothée Chalamet. C'è anche un grande ...approfondimento, ildel film con Timothée Chalamet e 5 cose da sapere FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Timothée Chalamet, l'evoluzione di un divo. Tutti i suoi ...

Il primo trailer di “Wonka”, il nuovo film ispirato a “La fabbrica di cioccolato” di Roald Dahl | Flashes Il Post

Voto 10 - Il punto di riferimento su film, cinema, attori, registi, recensioni, festival. Notizie, foto, video, trailer, anteprime, interviste esclusive e molto altro ancora.Emma Watson e Logan Lerman sul set di The Perks of Being a Wallflower... - Voto 10 - Cinema | Film, attori, registi, recensioni, festival. Foto, video, trailer, anteprime, interviste esclusive.