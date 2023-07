Wonka | il trailer ufficiale con Timothée Chalamet

(Di mercoledì 12 luglio 2023) È uscito il primodel nuovo progetto cinematografico di Paul King: il prequel de La fabbrica di cioccolato, in uscita il prossimo 14 dicembre negli Stati Uniti. L'articolo proviene da DireDonna.

È uscito ildi, prequel di La fabbrica di cioccolato . Dopo Gene Wilder e Johnny Depp è a interpretare Willyè Timothé Chalamet , il nuovo Leonardo DiCaprio . Sicuramente l'attore del momento.: Il PrimoUfficiale in Italiano del Film con Timothée Chalamet - HD, il regista svela come Timothée Chalamet l'ha convinto per il ruolo Prima ancora di diventare il famoso ...

Parlando con Rolling Stone, il regista Paul King ha parlato del motivo per cui ha scelto Chalamet, e ha notato che è stato grazie ai video rap del liceo dell'attore, che aveva visto dai tempi di ...Arriva nei cinema il 14 dicembre il nuovo film tratto da La fabbrica di cioccolato di Roal Dahl, con Timothée Chalamet nei panni di Wonka ...