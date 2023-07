Marketabatte Jessica Pegula 6 - 4, 2 - 6, 6 - 4 e si guadagna la prima semifinale in carriera ain un'ora e 55 minuti: guarda gli ...Il 21enne altoatesino si è qualificato per le semifinali dibattendo in quattro set il ...25 Sinner vince il primo set 17:23 Break di Sinner 16:24in semifinale... tornando in semifinale adopo quattro anni e strizzando l'occhio ad Aryna Sabalenka, che ... pur essendo avanti 4 - 1 40 - 30 nel terzo set, si è arresa contro la ceca, ...

Wimbledon, Vondrousova elimina Pegula: gli highlights La Gazzetta dello Sport

È il terzo italiano ad arrivare al penultimo atto dei "Championships" dopo Nicola Pietrangeli nel 1960 e Matteo Berrettini nel 2021. Quella di Sinner sarà anche una prima volta in assoluto in una semi ...È un torneo di Wimbledon indimenticabile per Marketa Vondrousova, che ha raggiunto per la prima volta le semifinali battendo la favorita Pegula ...