(Di mercoledì 12 luglio 2023) Signore e signori, i nomi dei semifinalisti disono noti. Venerdì vedremo scendere in campo Carlos(n.1 del mondo) contro Daniil(n.3 del ranking) e Novak(n.2 ATP) contro Jannik(n.8 del ranking). Quattro giocatori di altissimo profilo e i favori del pronostico sono tutti per lo spagnolo e il serbo, immaginando l’affascinante rivincita dalla semidel Roland Garros, che vide prevalere Nole, considerato il problema dei crampi all’iberico. Lecito parlare di(eper quanto hanno fatto vedere i due tennisti nel loro incedere., vincitore del Queen’s in avvicinamento ai Championships, è cresciuto di livello partita dopo partita, impressionando ...

Alcaraz trova il break e dopo il quarto match - point facilmente si portala sua prima semifinale ain due ore e 20 minuti. Bella partita e bella prestazione dei due ventenni, ma ...E' la prova della maturità , l'ennesima. Jannik Sinner , in campo domani sul centrale dicontro Novak Djokovic , si gioca l'accesso ad una finale del Grande Slam e, forse, la sua ...i ......pure che mentre ci si avviai quarti di finale il numero di possibilità si sta riducendo sensibilmente, per quanto riguarda i concorrenti al titolo della vittoria finale del torneo di

Wimbledon, verso la scontata (e attesa) finale Alcaraz-Djokovic Sinner e Medvedev partono nettamente sfavoriti OA Sport

Negli altri due quarti di finale maschili, Alcaraz batte Rune in 3 set e trova in semifinale Medvedev, vincitore in 5 set sulla sorpresa del torneo Eubanks ...Lo spagnolo, n. 1 del ranking, supera il danese in tre set e si porta a casa la sua prima semifinale nel torneo londinese. Se la vedrà contro il tennista russo, testa di serie numero 3 ...