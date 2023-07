Wimbledon | Sinner batte Safiullin | venerdì storica semifinale contro Djokovic

Nei quarti di, il serbo campione uscente ha superato in rimonta il russo Andrey Rublev in quattro set, ... In semifinale Djokovic sfiderà Jannik. Guarda gli ...Perso Matteo Berrettini , l'Italia del tennis continua a sognare con Jannik. Il 21enne altoatesino si è qualificato per le semifinali dibattendo in quattro set il russo Roman Safiullin. E' la prima volta in carriera chearriva al penultimo atto di ...Novak Djokovic (ATP 2) si qualificato per la sua 46a semifinale di uno Slam, eguagliando ... Nole incrocer ora la racchetta con Jannik(8) nella rivincita del quarto di un anno fa, in ...

Wimbledon 2023 - Jannik Sinner batte Roman Safiullin e centra a Wimbledon la prima semifinale slam della carriera Eurosport IT

Novak Djokovic, sconfitto Andrey Rublev nei quarti di finale a Wimbledon, si appresta alla super sfida di semifinale contro Jannik Sinner ...Compirà 22 anni il prossimo 16 agosto, quindi il tempo è dalla sua, bisogna avere solo un po’ di pazienza per vedere, facciamo gli scongiuri, chissà che meraviglie. Nel frattempo ieri, con un 6-4 3-6 ...