Wimbledon | Semeraro | “Sinner può giocare ancora meglio”; Giua | “Adattarsi alle variazioni di Djokovic”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Continua l’avventura di Jannik2023. Quest’oggi l’azzurro classe 2001 ha sconfitto nei quarti di finale il russo Roman Safiullinper 6-4 3-6 6-2 6-2 ed è così entrato per la prima volta tra i migliori quattro giocatori in uno Slam. Ora l’altoatesino avrà un compito quasi impossibile: battere Novakper accedere alla finale. Per parlare della prestazione odierna e della prossima sfida disono intervenuti ieri sera Stefano(giornalista de La Stampa) e Claudio(giornalista de La Repubblica) nel corso di TennisMania, programma condotto da Dario Puppo e andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il primo a parlare è stato, che ha spiegato cosa ha dettoin riferimento al secondo set perso da ...

Eubanks, il figlio del predicatore che non ti aspetti a Stefano 11 Luglio 2023 Stefano per lastampa.it SINNER BORSONE GUCCI 'La borsa di Gucci Be', non mi serve certo a vincere le partite…'. Jannik Sinner se l'è cavata benissimo alla risposta, quando gli ho chiesto se ... Uno dei suoi obiettivi a è quello di conquistare il primo sigillo, di dimostrare di ... La sfida di Alcaraz (Stefano, La Stampa) Con addosso una felpa candida, e ben calcato in ...

Wimbledon, Semeraro: "Jannik Sinner lontano parente sull'erba di quello del 2022. E Safiullin..." OA Sport

Di Simone Golia Jannik Sinner vuole la semifinale, dove potrebbe aspettarlo Djokovic. Prima, però, deve battere il russo Safiullin, un personaggio piuttosto singolare Prima di mettere piede sui prati ...Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon e già questo è un risultato significativo per la storia del tennis italiano. L'altoatesino ha sconfitto, come ...