Wimbledon | Puppo | “Sinceramente penso che Alcaraz possa dare fastidio a Djokovic più di Sinner”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Darioha parlato nella puntata odierna di TennisMania che è andata in onda su Sport2U, web tv di OA Sport. Il commentatore di Eurosport ha trattato diversi temi interessanti inerenti le prestazioni degli italiani Matteo Berrettini e Jannik. Qui di seguito le sue parole. “Berrettini ha offerto una prova clamorosa contro– ha affermato-. Non avendo troppe partite disputate in questa stagione era normale aspettarsi una sconfitta. Matteo ha dimostrato di essere tra i primi tre/quattro al mondo sull’erba. È stato sfortunato ad incontrare. Ora ha bisogno di avere pazienza per poi tornare a riprovarci a”. Il commentatore di Eurosport ha poi preso le difese di Berrettini, che nell’ultimo periodo è stato accusato fin troppe volte: “Matteo è ...