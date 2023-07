Wimbledon | Djokovic | “Sinner uno dei leader della nuova generazione | lo rispetto molto”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Un vero e proprio fenomeno è apparso sul Centrale diieri. Se pur contro una versione super di Andrey Rublev, Novakè riuscito ad imporsi nettamente in quattro set e dunque sfiderà in semifinale la stella azzurra Jannik. Sul match di ieri ai microfoni di Sky il serbo dichiara: “Non è possibile stare sempre al 100%, ma nei momenti giusti sento che la forza mentale e la serenità ci sono. Quando giochi un Grand Slam nei quarti di finale contro un top-10 hai molta tensione e non ti regalano la vittoria, te la devi meritare. Ho avuto una partita difficile oggi, una grande sfida perché Rublev secondo me ha giocato il miglior tennis”. E adesso la sfida a Jannik: “Ho due giorni di recupero e preparazione per la grande sfida con. Speriamo diventi un classico. Lui è...

Il tema è Sinner, che asfiderà in semifinale. Ma si parla anche di Berrettini, tornato vincente sempre a, anche se si è dovuto arrendere di fronte ad Alcaraz. ...Sinner batte Safiullin e vola in semifinale acontroJannik Sinner è in semifinale digrazie alla vittoria sul russo Roman Safiullin in 4 set nei quarti di finale: 6 - 4/...Jannik Sinner affronterà Novaknella semifinale di2023 , terzo Slam stagionale di scena sui campi dell' All England Lawn Tennis Club . Il numero uno del nostro tennis si regala la prima semifinale in una prova ...

Wimbledon Sinner-Djokovic in semifinale: per Jannik è giunta l'ora di diventare grande Virgilio Sport

Attesa per l'incontro tra Pinto e Dybala. Visiste mediche con l'Al Hilal per Milinkovic. La squadra azzurra punta Samardzic. Il tennista sfiderà nuovamente Djokovic a Wimbledon ...Dopo essersi qualificato per le semifinali del torneo di Wimbledon Jannik Sinner ha svelato il piccolo rituale che precede tutte le sue partite: ...