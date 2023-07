Wimbledon | Djokovic elimina Rublev ai quarti | gli highlights

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Neidi, il serbo campione uscente ha superato in rimonta il russo Andreyin quattro set, con il punteggio di 4 - 6, 6 - 1, 6 - 4, 6 - 3, in poco meno di tre ore di gioco. In ...

Nei quarti di, il serbo campione uscente ha superato in rimonta il russo Andrey Rublev in quattro set, ... In semifinalesfiderà Jannik Sinner. Guarda gli ......qualificato per le semifinali dibattendo in quattro set il russo Roman Safiullin. E' la prima volta in carriera che Sinner arriva al penultimo atto di uno Slam. Punti chiave 20:44...Novak(ATP 2) si qualificato per la sua 46a semifinale di uno Slam, eguagliando il record di Roger Federer. Nemmeno una delle migliori prestazioni sull'erba di Andrey Rublev (7) ...

Tennis, Wimbledon: in semifinale contro Sinner c'è Djokovic - Sportmediaset Sport Mediaset

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...È un torneo di Wimbledon indimenticabile per Marketa Vondrousova, che ha raggiunto per la prima volta le semifinali battendo la favorita Pegula ...