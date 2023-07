Wimbledon | Djokovic avvisa Sinner | “Lo rispetto molto | ma voglio iniziare meglio rispetto al 2022”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Un vero e proprio fenomeno è apparso sul Centrale diieri. Se pur contro una versione super di Andrey Rublev, Novakè riuscito ad imporsi nettamente in quattro set e dunque sfiderà in semifinale la stella azzurra Jannik. Sul match di ieri ai microfoni di Sky il serbo dichiara: “Non è possibile stare sempre al 100%, ma nei momenti giusti sento che la forza mentale e la serenità ci sono. Quando giochi un Grand Slam nei quarti di finale contro un top-10 hai molta tensione e non ti regalano la vittoria, te la devi meritare. Ho avuto una partita difficile oggi, una grande sfida perché Rublev secondo me ha giocato il miglior tennis”. E adesso la sfida a Jannik: “Ho due giorni di recupero e preparazione per la grande sfida con. Speriamo diventi un classico. Lui è...

ROMA - Un'edizione dida ricordare quella tuttora in corso per l'Italia del tennis, che ha visto Matteo ... A batterlo allora fu quel Noletoccato invece in sorte quest'anno a Jannik ...Carlos Alcaraz affronterà Holger Rune nei quarti di finale di2023 , terzo Slam stagionale di scena sui campi dell' All England Lawn Tennis Club . Il ...il primo antagonista di unche ...Safiullin sulla semifinale tra Sinner eSulla semifinale tra Sinner e: "... Sul suo exploit a Londra: "Quest'anno ho giocato tutti i tornei che potevo giocare prima disull'...

Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: data e orario della sfida Corriere dello Sport

Sinner batte Safiullin: semifinale a Wimbledon. Sfida a Djokovic dopo i quarti del 2022: "Sarà una partita completamente diversa da quella dell'anno scorso" ...La cause per cui viene visualizzata una pagina di errore 404 sono principalmente le seguenti: Se vuoi segnalare il problema scrivici. Prima semifinale Slam per Jannik Sinner, che - come da pronostico ...