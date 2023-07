Wimbledon | Carlos Alcaraz | “Non pensavo di giocare così bene sull’erba e contro Medvedev…”

(Di mercoledì 12 luglio 2023)in estasi. Lo spagnolo (n.1 del mondo) continua nella sua avventura a, approdando in semifinale dopo l’affermazione nei quartiil danese Holger Rune (n.6 ATP). Una prestazione di alto livello quella dell’iberico che, vinto il primo parziale particolarmente nervoso al tie-break 7-3, si è un po’ liberato della tensione e ha dimostrato la propria superiorità nei confronti del coetaneo. I restanti due parziali, vinti per 6-4 6-4, hanno evidenziato la differenza di gioco e di continuità tra i due tennisti. Una sfida molto mentale, vista l’amicizia che li lega e il fatto di essere cresciuti in maniera parallela a livello giovanile. Carlitos, comunque, ha saputo trovare dentro di sé le soluzioni ai problemi e può quindi festeggiare la prima semifinale in carriera nei Championships, diventando ...

Wimbledon 2023, Carlos Alcaraz piega Holger Rune in tre set e raggiunge in semifinale Medvedev OA Sport

Lo spagnolo elimina Rune, il russo ribalta la sfida contro Eubanks. Tra le donne, invece, le semifinali sono Jabeur-Sabalenka e Sabalenka-Svitolina ...Daniil Medvedev è per la prima volta in semifinale a Wimbledon. Nei quarti il russo, n.3 del mondo, ha piegato in cinque set e tre ore di gioco la resistenza dell'americano Christopher Eubanks. Punteg ...