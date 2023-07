Wimbledon 2023 | “Sinner potrebbe battere Djokovic” | la previsione di Barazzutti

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Nella semifinale di, "creare grandi problemi ae anche batterlo". Lo dice all'Adnkronos l'ex capitano di Coppa Davis Corrado. "Penso cheabbia nel Dna le caratteristiche del fuoriclasse, del grande campione, un po' tutti stanno aspettandolo. Già ha dimostrato di essere un fuoriclasse e contro questi big è andato sempre molto vicino. Deve esprimere queste sue qualità e giocare il suo miglior tennis. Ha il potenziale per poterchiunque", ha affermato. "tutti compreso-sottolinea-, ci è andato vicino l'anno scorso quando stava due set a zero. In questo caso anon è che debba fare cose diverse da ...

... "Ha il Dna del grande campione, deve solo esprimere al meglio il suo tennis, tutti si aspettano che diventi il numero 1, ora lo faccia vedere" Nella semifinale di, "Sinner potrebbe ...La bielorussa è a un passo da quella semifinale che ariuscì a raggiungere solo nel 2021, ... come l'atteso trionfo in un torneo del Grande Slam agli Australian Open. La seconda testa di ...Tennis, dopo l'eliminazione anon ha perso tempo e se ne è andata al mare. La foto in bikini manda i tifosi in estasi Non ha perso tempo, ma è giusto così. Dopo l'eliminazione a, al terzo turno, la giovane tennista russa, classe 2001, Anastasia Potapova , ha deciso di mollare tutto e di andarsene al mare, per qualche giorno di relax in questa estate che ha preso ...

Wimbledon 2023 - Jannik Sinner batte Roman Safiullin e centra a Wimbledon la prima semifinale slam della carriera Eurosport IT

La Roma cerca l'accordo per il rinnovo con l'argentino. Visite mediche con l'Al Hilal per Milinkovic. Il Napoli punta Samardzic. Il tennista sfiderà in semifinale il serbo ...Dopo aver visto sette ragazze nel main draw di Wimbledon e aver di nuovo staccato la qualificazione per la fase finale di Billie Jean King Cup, Garbin guarda con ottimismo al futuro: “Il mio sogno Da ...