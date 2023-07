Wimbledon 2023 | “Sinner potrebbe battere Djokovic” | la previsione di Barazzutti

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'ex capitano di Davis: "Ha il Dna del grande campione, deve solo esprimere al meglio il suo tennis, tutti si aspettano che diventi il numero 1, ora lo faccia vedere" Nella semifinale di, “creare grandi problemi ae anche batterlo”. Lo dice all’Adnkronos l’ex capitano di Coppa Davis Corrado. “Penso cheabbia nel Dna le caratteristiche del fuoriclasse, del grande campione, un po’ tutti stanno aspettandolo. Già ha dimostrato di essere un fuoriclasse e contro questi big è andato sempre molto vicino. Deve esprimere queste sue qualità e giocare il suo miglior tennis. Ha il potenziale per poterchiunque”, ha affermato. “tutti compreso...

... "Ha il Dna del grande campione, deve solo esprimere al meglio il suo tennis, tutti si aspettano che diventi il numero 1, ora lo faccia vedere" Nella semifinale di, "Sinner potrebbe ...1 del mondo Iga Swiatek, Elina Svitolina conquista le semifinali di. La wild card ucraina, tornata al tennis solo tre mesi fa dopo essere diventata madre, ha parlato del suo tennis e ...La bielorussa è a un passo da quella semifinale che ariuscì a raggiungere solo nel 2021, ... come l'atteso trionfo in un torneo del Grande Slam agli Australian Open. La seconda testa di ...

Wimbledon 2023 - Jannik Sinner batte Roman Safiullin e centra a Wimbledon la prima semifinale slam della carriera Eurosport IT

Jannik Sinner nella storia del tennis. Come Pietrangeli e Berrettini. Sull’erba di Wimbledon ha battuto il sorprendente russo Safiullin in quattro set (6-4,3-6, 6-2,6-2) ed è volato in semifinale. È i ...Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando anche di Sinner ...