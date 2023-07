Wimbledon 2023 | risultati oggi mercoledì 12 luglio | tutte le partite in programma

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Idel torneo dileinper quanto riguarda la giornata di12. Si concludono i quarti di finale dei due tabelloni di singolare, così da arrivare a disputare le semifinali femminili nella giornata di domani e quelle maschili venerdì. Sul Centre Court partono Jabeur-Rybakina seguite dal match più atteso del giorno tra Alcaraz e Rune. Sul Court N1 spazio invece a Keys-Sabalenka e Medvedev-Eubanks. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12:00.E COPERTURA TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI CENTRE COURT Dalle ore 14.30 – (6) Jabeur b. (3) Rybakina 6-7(5) 6-4 6-1 a seguire – (1) Alcaraz vs (6) Rune NO.1 COURT Dalle ...

Il sogno di Christopher Eubanks si è fermato ai quarti. Dopo aver battuto due top ten come Cameron Norrie e Tsitsipas, il 27enne americano è stato sconfitto dalla testa di serie numero 3, il russo ...Il russo si aggiudica la sfida nei quarti di finale Daniil Medvedev batte Chris Eubanks nei quarti di finale die si qualifica per le semifinali. Il russo, testa di serie numero 3, sconfigge lo statunitense 27enne - sorpresa del torneo - per 6 - 4, 1 - 6, 4 - 6, 7 - 6 (7 - 4), 6 - 1 in 2h57'. LA ...(INGHILTERRA) - Si chiude il programma dei quarti di finale sull'erba inglese: fari puntati sul big match tra Alcaraz e Rune . Medvedev se la vedrà contro Eubanks . Nel femminile, Sabalenka ...

Wimbledon 2023, le partite di oggi 12 luglio in diretta: Medvedev-Eubanks e Alcaraz-Rune Virgilio Sport

(Adnkronos) – Daniil Medvedev batte Chris Eubanks nei quarti di finale di Wimbledon 2023 e si qualifica per le semifinali. Il russo, testa di serie numero 3, sconfigge lo statunitense 27enne – sorpres ...A un passo dalla seconda finale Slam della stagione. A un passo da diventare la nuova numero uno del mondo. Per Aryna Sabalenka, la conquista della semifinale di Wimbledon vale tanto. La tennista ...