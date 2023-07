Wimbledon 2023 | programma oggi mercoledì 12 luglio | orari e ordine di gioco

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il, glie l’didiper quanto riguarda la giornata di12. Si concludono i quarti di finale dei due tabelloni di singolare, così da arrivare a disputare le semifinali femminili nella giornata di domani e quelle maschili venerdì. Sul Centre Court partono Jabeur-Rybakina seguite dal match più atteso del giorno tra Alcaraz e Rune. Sul Court N1 spazio invece a Keys-Sabalenka e Medvedev-Eubanks. Di seguito ilcompleto della giornata.E COPERTURA TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI CENTRE COURT Dalle ore 14.30 – (3) Rybakina vs (6) Jabeur a seguire – (1) Alcaraz vs (6) Rune NO.1 COURT Dalle ore 14 – (25) Keys vs (2) Sabalenka a ...

Nessun italiano in campo. Per le donne Keys - Sebalenka e Jabeur - Rybakina Afp, quarti di finale oggi senza italiani in campo , nella giornata dove si disputeranno gli incontri che definiranno le semifinali dei tabelloni del singolare. Sul fronte maschile, a ...LONDRA (Inghilterra) - Dopo essere stato fermato lo scorso anno, mancando di poco la storica qualificazione tra i primi quattro a, Jannik Sinner ha ottenuto finalmente questa soddisfazione, superando il russo Roman Safiullin in quattro set . Nel prossimo turno l'italiano dovrà affrontare nuovamente Novak Djokovic, il ...... mercoledì 12 luglio, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri. Le prime pagine (... Tuttosport dedica ampio spazio all'impresa adi Sinner, dando spazio poi ad Agnelli: 'Va ...

Wimbledon 2023 - Jannik Sinner batte Roman Safiullin e centra a Wimbledon la prima semifinale slam della carriera Eurosport IT

Il tennis azzurro continua a far parlare di sé grazie alla semifinale raggiunta sull’erba di Wimbledon da Jannik Sinner, che si è confermato il migliore nella propria parte di tabellone. È il terzo it ...Terzo Slam stagionale - di Matteo Berrettini . Il romano si ferma agli ottavi di finale battuto dallo spagnolo n.1 del mondo in 4 set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 in tre ore e quattro minuti ...