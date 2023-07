Wimbledon 2023 | programma giovedì 13 luglio | orari e ordine di gioco

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il, glie l’didiper quanto riguarda la giornata di13. E’ il giorno delle semifinali femminili e a sfidarsi saranno le ultime quattro giocatrici rimaste in corsa. Si parte con il match tra la wild card Svitolina e la ceca Vondrousova, mentre a seguire toccherà a Ons Jabeur, finalista lo scorso anno, e Aryna Sabalenka, che in caso di vittoria diverrebbe numero uno al mondo. Di seguito ilcompleto della giornata.E COPERTURA TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI CENTRE COURT Dalle ore 14.30 – (WC) Svitolina vs Vondrousova a seguire – (6) Jabeur vs (2) Sabalenka SportFace.

La numero 2 al mondo ha battuto in due set la statunitense Madison Keys, col punteggio di 6 - 2, 6 - 4, in un'ora e mezza di gioco(REGNO UNITO) - Costa caro a Mirra Andreeva il gesto durante il match contro Medison Keys , valevole per gli ottavi di finale del torneo di. La giovane tennista russa ha infatti lanciato due volte a terra la sua racchetta, portando il giudice di sedia a sanzionarla con un penalty point che ha portato l'avversaria (che era sul 5 -..., quarti di finale Campo centrale, inizio ore 17:00 ALCARAZ (SPA) RUNE (NOR) Ottima prestazione di Sinner che si qualifica per la sua prima semifinale sul più prestigioso ...

E' la prova della maturità, l'ennesima. Jannik Sinner, in campo domani sul centrale di Wimbledon contro Novak Djokovic, si gioca l'accesso ad una finale del Grande Slam e, forse, la sua definitiva con ...L'altoatesino si gioca l'accesso alla finalissima contro il pluricampione di questo torneo: "Andrò in campo con la giusta mentalità" ...