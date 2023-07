Wimbledon 2023 oggi | orari 12 luglio | ordine di gioco | programma | tv | streaming | italiani in campo

Perso Matteo Berrettini , l'Italia del tennis continua a sognare con Jannik Sinner . Il 21enne altoatesino si è qualificato per le semifinali dibattendo in quattro set il russo Roman Safiullin. E' la prima volta in carriera che Sinner arriva al penultimo atto di uno Slam. Punti chiave 20:44 Djokovic in semifinale, sfiderà Sinner 19:...Contro pronostico è infatti lei ad accedere alla semifinale del torneo didopo aver battuto la numero 1 della classifica WTA con il punteggio di 7 - 5 (5)6 - 7 6 - 2 in poco meno di tre ore ..."Sarà il match più importante della mia carriera, probabilmente". Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novak Djokovic in semifinale a. L'azzurro è reduce dal successo nei quarti di finale contro il russo Roman Safiullin. Ora, lo aspetta la sfida con il serbo, detentore del titolo sull'erba londinese. "Scenderò in ...

Wimbledon 2023 - Jannik Sinner batte Roman Safiullin e centra a Wimbledon la prima semifinale slam della carriera Eurosport IT

Tuttosport, nell'edzione di oggi, in taglio alto parla della situazione giudiziaria dell'ex presidente della Juventus: " Agnelli va all'attacco della giustizia sportiva ". In apertura l'impresa di Sin ...