Wimbledon 2023 | Medvedev in semifinale | Eubanks battuto in 5 set

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Daniilbatte Chrisnei quarti di finale die si qualifica per le semifinali. Il russo, testa di serie numero 3, sconfigge lo statunitense 27enne – sorpresa del torneo – per 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7-4), 6-1 in 2h57'. Pronti, via eallunga subito mettendo a segno il break nel terzo game. Il russo concede poco nei propri turni di battuta e vince il primo set per 6-4. Il copione cambia radicalmente nel secondo parziale.si toglie di dosso la tensione e inizia a macinare il suo tennis: dall'1-1 inanella 7 game di fila dominando totalmente la scena. Chiude il secondo set per 6-1 e comincia il terzo volando sul 2-0, senza permettere all'avversario di costruire chance per il controbreak: 6-4 e americano avanti 2-1. Il quarto set si ...

WIMBLEDON 2023 - Jannik Sinner ha parlato con Barbara Schett prima della sfida con Novak Djokovic: "Sarà una partita differente, sono migliorato al servizio e..Daniil Medvedev è per la prima volta in semifinale a Wimbledon. Nei quarti il russo, n.3 del mondo, ha piegato in cinque set e tre ore di gioco la resistenza dell'americano Christopher Eubanks. Punteg ...