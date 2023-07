Wimbledon 2023 | le quote di Sinner-Djokovic | favorito il serbo | una vittoria di Jannik paga 5 volte la posta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ledella semifinale della parte bassa del tabellone maschile di, che metterà di frontee Novak. Dodici mesi dopo, ma stavolta un turno più avanti, i due giocatori si ritrovano sempre sui prati londinesi e andranno a caccia del pass per la finale. Ledel match sono dunque rese ancora più interessanti dal paragone con lo scorso anno. Sicuramente nel 2022non stava giocando così bene, ma allo stesso temponon era in corsa per il Grande Slam. Come è giusto che sia, i bookmakers vedonoNovak, che non perde un match sul Centrale all’All England Club da oltre 10 anni ed è approdato in semifinale battendo avversari ostici del ...

, quarti di finale Campo centrale, inizio ore 15:30 ALCARAZ (SPA) RUNE (NOR) Ottima prestazione di Sinner che si qualifica per la sua prima semifinale sul più prestigioso ...Elina Svitolina è intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria contro Iga Swiatek ai quarti di finale di: ' Sono davvero felice per la mia prestazione, è incredibile. Questo significa molto per me. So che ci sono molte persone che mi guardano in Ucraina, ho avuto un un sacco di messaggi ...Segui su Ubitennis la diretta scritta della seconda giornata di quarti di finale. Attesa per il match NextGen tra Alcaraz e Rune, preceduto da Rybakina - Jabeur 15.22 - SET RYBAKINA - Il primo set è ...

Wimbledon 2023, quarti di finale: oggi Medvedev-Eubanks e Alcaraz-Rune Adnkronos

Mancano due giorni al match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, semifinale di Wimbledon 2023. Per l'azzurro è sicuramente la partita più importante (sinora) della carriera, avendo raggiunto proprio in ...L'altoatesino è solo il terzo italiano della storia a riuscire a raggiungere la semifinale di un torneo da sempre ostico per gli azzurri. L'unica finale disputata quella di Berrettini due anni fa.