Wimbledon 2023 | la seconda semifinale sarà tra Ons Jabeur ed Aryna Sabalenka

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Si sono completati i quarti di finale del singolare femminile di: in campo la parte bassa del tabellone, con lache vedrà opposte la bielorussa, numero 2 del seeding e del mondo, la quale in caso di passaggio in finale salirebbe al numero 1 WTA da lunedì 17 luglio, e la tunisina Ons, testa di serie numero 6. La bielorussa, testa di serie numero 2, regola la statunitense Madison Keys, numero 25 del seeding, con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set in apertura arriva subito il break della bielorussa, che alla quarta occasione opera lo strappo poi confermato per scappare subito sul 2-0.non concede nulla ...