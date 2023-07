Wimbledon 2023 | Becker | “Sinner può battere Djokovic Decisivo l’aspetto mentale”

Daniil Medvedev batte Chris Eubanks nei quarti di finale die si qualifica per le semifinali. Il russo, testa di serie numero 3, sconfigge lo statunitense 27enne - sorpresa del torneo - per 6 - 4, 1 - 6, 4 - 6, 7 - 6 (7 - 4), 6 - 1 in 2h57'. ...La partita é aperta a qualsiasi esito: Ons Jabeur ci ha abituati a non soccombere mai, in questo, avendo vinto due delle ultime 3 partite al terzo set, in rimonta, contro Andreescu al terzo ...(INGHILTERRA) - Si chiude il programma dei quarti di finale: Alcaraz supera il danese Rune, il russo Medvedev ha battuto Eubanks: i due per la proma volta accedono alle semifinali. Nel ...

Wimbledon 2023, quarti di finale: oggi Medvedev-Eubanks e Alcaraz-Rune Adnkronos

Dopo Pietrangeli, correva il 1960, e Berrettini, finalista nel 2021, Jannik Sinner è il terzo italiano ad arrivare in semifinale nel più importante torneo al mondo. Per… Leggi ...La star Nba e Carlos si conoscono e condividono la stessa agenzia di management e quando possono si seguono nei rispettivi eventi ...