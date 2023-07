Wimbledon 2023 | Alcaraz | “Voglio godermi la semifinale Tutto questo per me è un sogno”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Carlosha raggiunto per la prima volta nella sua giovane, ma già estremamente vincente carriera, ladi. Nel quarto di finalefacile contro Rune, ed oracontro il russo Medvedev con in palio la finale del torneo sicuramente più storico dell’intero circuito. Grazie a puntobreak.com si sono raccolte le parole del numero 1 al Mondo: “è unper me, è unper me poter giocare le semifinali di un torneo come. È una sensazione davvero incredibile inmomento, quindisoloil momento“. Sulla partita contro Rune: “C’erano molti nervi, molta tensione,qui. Il primo set è stato ...