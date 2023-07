Wimbledon 2023 | Alcaraz sfida Rune | chi vince incontra o Medvedev o Eubanks Nel femminile tornano in campo Sabalenka e Rybakina

L'azzurro supera il russo, ora la sfida con il serbo Jannik Sinner in semifinale a. L'azzurro, testa di serie numero 8, nei quarti di finale batte il russo Roman Safiullin per 6 - 4, 3 - 6, 6 - 2, 6 - 2. Per il 21enne si tratta della prima semifinale in un torneo ...Perso Matteo Berrettini , l'Italia del tennis continua a sognare con Jannik Sinner . Il 21enne altoatesino si è qualificato per le semifinali dibattendo in quattro set il russo Roman Safiullin. E' la prima volta in carriera che Sinner arriva al penultimo atto di uno Slam. Punti chiave 20:44 Djokovic in semifinale, sfiderà Sinner 19:...Contro pronostico è infatti lei ad accedere alla semifinale del torneo didopo aver battuto la numero 1 della classifica WTA con il punteggio di 7 - 5 (5)6 - 7 6 - 2 in poco meno di tre ore ...

Wimbledon 2023 - Jannik Sinner batte Roman Safiullin e centra a Wimbledon la prima semifinale slam della carriera Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Alcaraz-Rune, match valido per i quarti di finale dell'edizione 2023 del torneo di Wimbledon, un ...In campo maschile in campo anche Medvedev e il sorprendente Eubanks per la semifinale. Tra le donne Rybakina-Jabeur e Sabalenka-Keys ...