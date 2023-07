Willy Monteiro | sconto di pena in appello ai fratelli Bianchi | dall' ergastolo a 24 anni La mamma | ' Non provo rabbia | ma non perdono'

Sconto di pena per Marco e Gabriele Bianchi nel processo per l'omicidio diDuarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. La condanna dei fratelli Bianchi in appello scende a 24 anni di reclusione. In primo ...Dall'ergastolo a 24 anni di carcere. Fortissimo sconto di pena per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi , accusati dell'omicidio del giovaneDuarte , ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre 2020: in primo grado erano stati condannati all'ergastolo, ora la pena scende a 24 anni in appello. I giudici ...... in Appello la condanna ai fratelli Bianchi scende a 24 anni È stata ridotta in appello a 24 anni di reclusione la condanna per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, per l'uccisione di...

Appello fratelli Bianchi, niente ergastolo per la morte di Willy Monteiro Duarte: condanna a 24 anni. La mamma: «Non sono pentiti» Corriere Roma

Per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, la condanna in Appello dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi è scesa dall'ergastolo a 24 anni. Sono state riconosciute le attenuanti generiche. Confermate le a ...