Welfare | Misiani Pd | ' carta spesa è una presa in giro'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Hanno azzerato i fondi per le famiglie in affitto più fragili. Hanno tagliato del 28 per cento gli stanziamenti contro la povertà, lasciando 500mila famiglie senza sostegno. E ora pensano di cavarsela con una card una tantum che vale un euro al giorno. È unain'Dedicata a te'". Così su Twitter Antonio, senatore e responsabile economico del Partito democratico.

