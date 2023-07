Welfare | Gribaudo Pd | ' una tantum da 2 | 5 euro al giorno a famiglia | levano Rdc e danno la carità'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug (Adnkronos) - "380, una, per cinque mesi del 2023 significa 2,5al. Questa è la nuova social card lanciata in pompa magna dal Governo.il Rdc ela. Una presa in giro, utile solo a Meloni per la sua propaganda sulla pelle dei poveri". Lo scrive su Twitter Chiara, deputata del Pd.

