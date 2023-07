Welfare | Braga Pd | ' social card inadeguata | esclude deboli e senza rete'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Un tentativo goffo di mascherare la mancanza di risposte all'aumento del costo della vita. Il governo dopo aver cancellato il reddito di cittadinanza, l'unico strumento di protezione dalla povertà, ha tentato di costruire con la “carta spesa” una risposta– il corrispettivo di un caffè al giorno, e per una sola volta – e distorsiva lì dovecategoriecome le persone sole". Lo ha detto a Sky tg 24 Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

La droga èe da soldi a tutti. Cocaina, eroina e crack a tutte le ore, come in un ... Con, Carofiglio, De Masi, De Meo, Ghisleri. Poi Corsi e Faso...politico 'Flavia Franzoni è stata un'appassionata e profonda studiosa e conoscitrice dele ... Lo dichiara la capogruppo del Pd alla Camera Chiara. 'E' con grande dolore che apprendo la ...... l'hanno capito anche i big', intervista a Chiara'Ecco perché sostengo Elly Schlein', ... la nominò vicepresidente affidandole la delega ale alle politiche per il clima. Alle politiche ...

Welfare: Braga (Pd), 'social card inadeguata, esclude deboli e senza ... La Nuova Ferrara

Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Un tentativo goffo di mascherare la mancanza di risposte all’aumento del costo della vita. Il governo dopo aver cancellato il reddito di cittadinanza, l’unico strumento di ...Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Combattere l’inflazione garantendo un sostegno concreto alle fasce più deboli: questo è l’obiettivo di “Dedicata a te”, la carta per l’acquisto di beni di prima necessità ...